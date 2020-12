In Venezuela ieri si sono tenute le elezioni legislative farsa, boicottate dai numerosi partiti dell’opposizione. Lo scorso ottobre l’UE aveva chiesto al regime di Maduro di rinviare il voto di 6 mesi onde apportare i correttivi necessari per renderlo democratico e trasparente, ma l’uomo forte di Caracas aveva risposto picche. Anzi, ha pure deposto i leader di alcuni partiti nominandone altri. Evidentemente non voleva compiere lo stesso «errore» del 2015, quando il regime «bolivariano» al potere da 16 anni, era così convinto che avrebbe vinto le elezioni da non barare abbastanza per assicurarsi la vittoria. L’opposizione ha conquistato così la maggioranza all’Assemblea Nazionale (il Parlamento monocamerale) trasformando in voti il diffuso malcontento popolare per la grave recessione, l’elevata...