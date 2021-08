Appenzello Interno e Appenzello Esterno sono l’emblema delle guerre di religione fra cattolici e protestanti che portarono alla divisione del Cantone in due semicantoni nel 1597. Una divisione che la pace fatta fra protestanti e cattolici mangiando la mitica zuppa di latte a Kappel nel 1529 non riuscì tuttavia ad impedire. A distanza di più di 400 anni le differenze fra i due semicantoni incastonati dentro il Canton San Gallo sono estremamente profonde, come dimostra la composizione partitica dei due Governi. Ad Appenzello Interno - dove i cattolici sono il 75% a fronte del 10% di protestanti - il Partito democratico cristiano ha la maggioranza nell’Esecutivo. Ad Appenzello Esterno, dove i protestanti sono circa i due terzi, è invece il partito liberale radicale ad essere maggioritario e il...