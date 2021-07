E adesso ci siamo proprio. Serviva il fattaccio per suggellare una rivalità che sinora era rimasta in superficie, mascherata da gentili e prudenti frasi di circostanza. Invece da domenica Max Verstappen e Lewis Hamilton diventano ciò che in anni andati sono stati Prost e Senna, Piquet e Mansell o ancora, spaziando altrove, Coppi e Bartali, Kubler e Koblet, Maradona e Pelè, Federer e Nadal. Le grandi rivalità rappresentano il sale dello sport, le leggende sono nate da confronti aspri infarciti da colpi proibiti e di atti rimuginati tra allenamenti e notti insonni, nei quali la psiche gioca un ruolo parallelo al talento. Per nove gare Verstappen e Hamilton si erano studiati, con l’olandese vincitore di cinque gare contro le tre del britannico, complice una Red Bull-Honda superiore alla Mercedes....