Nel giorno che rimarrà per sempre nel cuore di Lara, Cortina cala il suo asso: la pista Vertigine, sulla quale si lanciano gli uomini all’inseguimento delle medaglie del superG, è tutto fuor che una di quelle autostrade che qualche volta in passato hanno fatto la fortuna di atleti mediocri e alcuni passaggi del tracciato disegnato dal tecnico italiano Alberto Ghidoni costituivano un’autentica trappola. Fuori uno, fuori due e fuori tre, radioline bollenti in zona partenza, strategie e tattiche di gara da rivedere, qualcuno addirittura avanzava l’ipotesi di fermare tutto e riposizionare alcune porte che sembravano invalicabili.

E invece no, non c’è passaggio che possa essere considerato impossibile, anche a costo di dover rivedere al ribasso la velocità, di togliere qualcosa allo spettacolo, di...