Si continua a parlare del caso Pierre Maudet, l’ex consigliere di Stato liberale radicale condannato (con la condizionale) per accettazione di un vantaggio in relazione a un viaggio ad Abu Dhabi finanziato da uno sceicco. Denunciando un complotto politico, Maudet non si è dato per vinto ed ha creato sensazione il fatto che al primo turno delle elezioni suppletive ginevrine di due giorni fa abbia ottenuto - come indipendente e malgrado la condanna - il 23% dei suffragi.

Meno noto è il fatto che il caso Maudet non è isolato. Qualcosa di simile avvelena da un paio d’anni anche il clima politico e la scena giornalistico-editoriale del canton Vaud. Due deputati di estrema sinistra, Pierre Conscience e Alain Gonthier, hanno infatti sporto denunce simili contro il consigliere di Stato liberale radicale...