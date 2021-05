Quello che doveva essere uno dei punti di forza di Donald Trump, l’economia, si è rivelato invece per l’ex presidente USA un capitolo di scarso successo. L’attuale presidente Joe Biden sta rimediando ad una serie di evidenti errori del predecessore, ma affianca a decisioni opportune in campo economico altri passi che suscitano perplessità. L’economia USA, dotata comunque di una sua forza rilevante, quest’anno e il prossimo sarà il traino mondiale principale, insieme al grande concorrente, il polo cinese; ma il rimbalzo economico dopo le due ondate di coronavirus, che di per sé è certo positivo, non cancella alcuni dubbi sulle prospettive dell’ampio motore americano per gli anni a venire. I dazi e le altre misure protezionistiche di Trump hanno contribuito a frenare i commerci mondiali e non...