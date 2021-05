Una delle caratteristiche della nostra era è l’esaltazione del merito e della meritocrazia. Una esaltazione così diffusa e penetrante da aver suscitato negli ultimi tempi reazioni allergiche, il che è strano, dal momento che almeno in teoria contro il merito non si può dire nulla. Mi sono chiesta che cosa ne avrebbe detto Paul K. Feyerabend, che si rendeva conto che magnificare competitività e qualità universali significa spesso inchinarsi alle élites che elevano «la propria concezione del mondo a criterio universale dell’umanità», chiamando verità ciò che altro non è che «l’ideologia dominante dei potenti», e arrogandosi «il diritto di misurare con tale criterio la felicità, le sofferenze, i desideri di altri» (da Dialogo sul metodo, e La scienza in una società libera).

Criticare il merito...