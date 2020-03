La stagione del carnevale ha coinciso nell’infausto 2020 con la diffusione in Occidente del coronavirus, originario dell’Asia, come tutte le epidemie di rango. Al suo arrivo in Italia, legioni di sedicenti salvatori della patria hanno dichiarato lo stato di emergenza, invocando la chiusura delle frontiere e i pieni poteri per se stessi. Dalla parte opposta dello schieramento politico...