L’emergenza coronavirus in Russia è tutt’altro che rientrata, ma Vladimir Putin sembra non preoccuparsi più di quel tanto se nel suo Paese in un solo giorno si contano ancora 8.536 nuovi contagiati che portano il totale a 432.277. I morti causati dalla pandemia in 24 ore sono invece stati 178, per un totale di 5.215 decessi dall’inizio della COVID-19. Ma i numeri potrebbero essere ancora più allarmanti considerato che, come sostengono alcuni analisti, numerosi decessi da coronavirus non figurano nelle statistiche in quanto attribuiti a polmoniti o trombosi.

Il presidente sembra invece molto più interessato alle sorti del referendum confermativo del prossimo 1. luglio che darà il via libera definitivo alle riforme costituzionali volute dallo stesso Putin e che tra l’altro gli permetterebbero...