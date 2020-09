Dolcemente viaggiare. Come no. Versi sbagliati, se di mezzo c’è il coronavirus e tutto il corollario di limitazioni, norme igieniche, ansie e paure. È anche una questione psicologica. Soprattutto psicologica, oseremmo dire. Ci è bastato osservare il timidissimo viavai di persone a Kloten, poco prima di imbarcarci per Varsavia da cui – con qualche difficoltà – abbiamo infine raggiunto Leopoli. C’era quello che tratteneva a stento i colpi di tosse, nella speranza di passare inosservato e di non fare scattare l’inevitabile campanello d’allarme. E quello rossissimo in volto, impegnato com’era a non far partire uno starnuto: sai che pasticcio con la mascherina. E poi c’erano quelli, diciamo così, dopati. Cercavano, invano, di rinforzare l’organismo con litri e litri di spremuta d’arancia (auguri,...