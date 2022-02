Potenze della democrazia elvetica. I cittadini di Moutier - che lo scorso anno avevano deciso di lasciare Berna e di aderire al Giura chiudendo un’interminabile stagione di scontri, votazioni e controvotazioni - si apprestano ora a vivere un’elezione altrettanto straordinaria. Probabilmente senza precedenti in Svizzera. Il prossimo 13 febbraio, infatti, i 4.300 elettori aventi diritti di voto nel comune sono chiamati a sostituire 13 consiglieri comunali dimissionari secondo il sistema maggioritario ad un turno senza presentazione di liste. Cosa significa? Che saranno elezioni libere: ogni cittadino con diritto di voto potrà essere scelto dai suoi concittadini per il Consiglio comunale. Quattromilatrecento candidati al legislativo comunale per 4.300 elettori. A queste sole condizioni: «Per...