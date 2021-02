Lo si può chiamare «populismo finanziario» l’assalto dei piccoli investitori contro i Grandi di Wall Street. Infatti negli scorsi giorni usando la piattaforma Reddit giovani arrabbiati e nemici della grande finanza hanno individuato una strategia comune per far male agli Hedge Fund, ossia a quei fondi di investimento speculativi per persone molto facoltose (poiché l’entrata è permessa solo a coloro che investono una consistente somma minima). La folla dei piccoli ha deciso di colpire quei fondi che mirano a guadagnare scommettendo sul calo del valore delle azioni di società in gravi difficoltà, prendendo a prestito le loro azioni o anche allo scoperto, puntando a un calo del loro valore per poi ricomprarle e guadagnare sulla differenza di prezzo. La scelta è caduta principalmente su GameStop, una catena di negozi di videogiochi sull’orlo del fallimento. La corsa

all’acquisto dei piccoli investitori ha devastato la strategia di «shortare» questi titoli da parte degli Hedge Fund e di costringerli paradossalmente ad acquistarli per coprire le loro perdite man mano che le azioni di GameStop salivano vertiginosamente. Il rialzo è stato tale da mettere in ginocchio un Hedge Fund dal nome Melvin Capital, che ha dovuto ottenere più di 2 miliardi di dollari di crediti per non chiudere i battenti, e ha provocato forti perdite al mondo (molto opaco) di questi fondi che vengono valutate dai 40 miliardi ai 90 miliardi di dollari. Mollata la presa su GameStop (le cui azioni stanno ora scendendo), l’esercito dei piccoli investitori ha voluto ripetere il gioco con l’argento. Il successo di questa partita sarà però molto più difficile. Infatti il prezzo dell’argento dopo essere salito ai massimi dal 2013 ha cominciato a calare. Questa battaglia tra Davidi e Golia non è comunque destinata a finire presto. Essa ha avuto negli Stati Uniti una grande risonanza ed ha creato un’ondata di simpatia da parte della popolazione. Anche politici repubblicani, come il senatore Ted Cruz, la democratica Alexandria Ocasio Cortez, e pure il patron della Tesla Elon Musk sono scesi in campo per difenderli contro le interruzioni delle possibilità di trading sulla piattaforma Robinhood e contro le minacce di una possibile inchiesta per manipolazione dei mercati.