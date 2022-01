L’edizione 2022 online del World Economic Forum, che si è conclusa ieri dopo cinque giorni di interventi e dibattiti, ha avuto al suo centro soprattutto due capitoli, pandemia-vaccini e clima-transizione energetica. La stessa pandemia che per il secondo anno consecutivo ha impedito la presenza fisica dei partecipanti a Davos è stata inevitabilmente uno dei temi principali. Poiché esiste un’ovvia unanimità sul fatto che il coronavirus vada sconfitto, sia per la salute sia per l’economia, e poiché è difficile rintracciare posizioni no vax tra i leader economici e politici del Forum, i riflettori sono rimasti accesi in particolare su due necessità: la conferma della fiducia nella scienza, l’accelerazione della campagna globale di vaccinazioni.

L’aggettivo globale su questo terreno non è solo una...