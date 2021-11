È un caso da manuale giornalistico quello che si è concluso nei giorni scorsi a Losanna con la condanna dell’ex caporedattore del quotidiano «24 Heures» Fabien Dunand. Un caso che merita di essere raccontato perché illustra come un whistleblower (un informatore anonimo) che svela presunte attività fraudolente di imprenditori nocive alla collettività non va considerato un santo missionario a prescindere: egli può rivelarsi infatti un calunniatore, magari addirittura ignaro di essere il servo sciocco di altri interessi. La storia è la seguente. Il tribunale penale di Losanna ha condannato l’ex direttore del quotidiano a una pesante pena pecuniaria senza accordargli la condizionale per aver accusato calunniosamente (con informazioni anonime inviate ripetutamente ai giornali e a politici) l’imprenditore...