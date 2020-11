Da lunedì e per cinque giorni, nella cittadina sangallese di Wil, la rinomata casa d’aste svizzera Rapp batte oggetti di lusso e francobolli per un valore di decine di milioni di franchi. Sono annunciati più di mille partecipanti. Le restrizioni COVID non la toccano. Ma per una ragione molto semplice: da ben prima della pandemia, le aste non si fanno più essenzialmente in presenza. Il mitico rituale in sala continua, con tanto di levata di mano e martello di aggiudicazione delle borsette Chanel di collezione, gioielli Buccellati, orologi d’oro Patek Philippe o magari del primo francobollo rossocrociato su sfondo azzurro Rayon del 1850, ma poco importa se il numero di partecipanti fisici quest’anno sarà ridotto a cinquanta persone. Infatti, i partecipanti da remoto - come si usa dire oggi -...