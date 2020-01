Se sei consigliere comunale a Zurigo, attento a come parli e a come scrivi: c’è la polizia linguistica che ti controlla e ti censura. Da un anno a questa parte, l’Ufficio presidenziale del Consiglio comunale della città sulla Limmat verifica – in ossequio a due regolamenti – se gli atti presentati dai membri del Legislativo cittadino rispettano il linguaggio gender. E qualora un’interpellanza...