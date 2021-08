Una notte di febbraio, appena qualche mese fa, Ketty è salita con il suo ragazzo, Ermal, e alcuni amici su una Polo bianca guidata da un 20enne senza sapere che quello sarebbe stato il suo ultimo viaggio. No, non poteva immaginare – lei che era la prudenza in persona – che il veicolo si sarebbe schiantato contro un pilone di cemento e che la sua vita si sarebbe conclusa in quel modo.

Forse però lo intuiva: nelle settimane precedenti qualcosa in lei era cambiato, ci spiegano le sorelle – Sandra, Jessica e Karol – che incontriamo nella casa di Sandra a Comano (manca solo Elena che non ha potuto venire). Era più cupa «mentre di solito era molto lucente». Nei quadri che dipingeva per hobby, ricordano, c’era come un sentore di quanto sarebbe successo, un velo di tristezza e al contempo un messaggio...