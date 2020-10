Stesse e identiche domande, con risposte assai diverse. Così funziona il faccia a faccia che vi proponiamo sull’antico e fascinoso tema dell’astrologia. Babilonesi, assiri, arabi... tutte le civiltà hanno studiato le stelle, le costellazioni, il movimento dei pianeti, le eclissi. Fu traendo indicazioni dagli astri che 2000 anni orsono tre maghi e sacerdoti della religione di Zoroastro compresero in quale direzione muoversi per raggiungere il luogo in cui sarebbe nato il Figlio dell’Uomo.

L’astrologia è molte cose: è quella banalizzata dai media e resa un giochino che può facilitare la socializzazione o può essere scorrettamente usata su persone influenzabili e creare dipendenza. Un’interpretazione astrologica del tema natale potrebbe chiarire aspetti della nostra psiche, così come un counseling....