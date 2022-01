L’emergenza climatica e ambientale spinge il pianeta verso una «rivoluzione verde» necessaria ma che non appare ancora di facile realizzazione. In attesa di costi sostenibili per l’auspicata transizione non ci resta che diminuire i consumi. Sì, ma come? Una piccola preziosa idea ce la suggerisce Claudio Boër (nella foto Putzu sotto), già vicepresidente della SUPSI e Referente per la Sostenibilità del Consiglio della Scuola, che, dopo anni di ricerca, sta intraprendendo un cammino divulgativo in grado di comunicare i concetti più importanti delle scienze che studia in modo assai concreto e comprensibile al vasto pubblico dei non esperti.

Claudio Boër, entriamo subito nel cuore del problema. Come si fa a diminuire i consumi, oggi?«Dobbiamo essere coscienti del fatto che la nostra civiltà (intesa...