Di nomadi si parla meno di qualche anno fa, oggi in Ticino. Sarà che – per fortuna – sono passati i tempi in cui qualcuno, irritato dalla loro presenza, rispolverava il fucile e sparava un colpo intimidatorio che andava a bucare una roulotte (ricordiamo episodi simili nel 2010 e nel 2004). Sarà che la situazione dei cosiddetti «zingari» non sembra causare disagi negli ultimi tempi. Ma il fenomeno del nomadismo non si è per questo estinto. E c’è chi l’ha studiato a fondo, come Nadia Bizzini (mediatrice culturale del Cantone e autrice del saggio Gli altri noi. Rom e residenti nella Svizzera italiana: etnografia e mediazione, Armando Dadò editore), che ci spiega una differenza importantissima che pochi conoscono: quella tra rom e jenisch.

Nadia Bizzini, ci aiuti a capire chi sono i nomadi «di casa...