Sarà anche poco originale, ma di sicuro non mente: «pandemia» è la parola svizzera in italiano dell’anno 2020, scelta sabato scorso da una giuria selezionata dalla Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo (ZHAW), con sede a Winterthur. Seguono «responsabilità» e, al terzo posto, «distanza». Le vincitrici per il francese sono «coronagraben», «gestes barrières», «luttes»; per il tedesco «systemrelevant», «Maskensünder», «stosslüften»; per il romancio «mascrina», «extraordinari», «positivitad». Ma come nasce e a cosa serve una parola dell’anno? Lo abbiamo chiesto ad Angelo Ciampi, presidente della giuria per la lingua italiana.

Le origini

«La parola svizzera dell’anno – osserva Ciampi - nasce da un progetto partito dal dipartimento di linguistica applicata della ZHAW che possiede il più grande corpus di testi in Svizzera, denominato Swiss- AL, che in tedesco suona Schweizer Webkorpus für Angewandte Linguistik e significa linguistica applicata per la Svizzera. L’idea è di individuare ogni anno la parola che più esprime il sentimento e la realtà dominante in ogni regione linguistica».

Il corpus

Il corpus, spiega il nostro interlocutore, comprende gli ambiti della politica, dell’economia, delle scienze e dei media in tedesco, francese, italiano, romancio e inglese. «Le fonti sono varie, 360 media di massa e media sociali, di fatto giornali e siti web di informazione svizzeri. In totale contiene 8 milioni di testi e 1,6 miliardi di parole». È, quindi, una raccolta di tutti gli articoli che vengono prodotti i cui lemmi vengono poi ordinati per anno.

Il significato

Il corpus è di fatto un sistema scientifico per registrare le tendenze linguistiche svizzere negli anni. «Esatto. Si può studiare il grado di frequenza di una determinata parola - o una co-occorrenza (come ‘distanza sociale’, che è come dire una parola sola) - in un determinato anno o rispetto agli anni precedenti. ‘Distanza sociale’, per esempio è molto più presente che negli anni passati. I linguisti cercano di capirne la ragione e di cogliere il fenomeno sociale, politico o culturale che ci sta dietro. È questo il senso dell’iniziativa».

Le linee di tendenza

«In questi anni – commenta Angelo Ciampi - osserviamo parole che ricorrono perché sono legate a un determinato fenomeno. Si discute in un determinato momento di fatti di strettissima attualità e si ripetono sempre più spesso le stesse parole. Per esempio, quest’anno la parola Trump è stata frequentissima. Se non figura nelle nostre liste non è solo perché la pandemia ha preso il sopravvento, ma perché tra i criteri di scelta della parola dell’anno c’è anche l’esclusione di nomi propri». Escluse anche le parole degli slogan pubblicitari e quelle già scelte negli anni passati o in altri Paesi con lo stesso ambito linguistico. Un’altra tendenza è la presenza di parole inglesi. «Una dimostrazione che siamo immersi in un ambiente linguistico che è molto influenzato dalla lingua inglese. Magari diciamo più facilmente ‘reminder’, per esempio, che ‘promemoria’».

