Dal 1. luglio il Governo israeliano annuncia di voler annettere le colonie israeliane in Cisgiordania. Una decisione che gran parte della comunità internazionale ritiene illegale. Per un sondaggio dell’Israeli Voice Index il 58% degli ebrei israeliani ritiene che le annessioni possono condurre a una terza Intifada. «Intifada» è un termine che indica le rivolte arabe anti-israeliane.

Il Governo israeliano intende applicare il piano di pace presentato dal presidente USA Donald Trump in gennaio secondo il quale Israele potrebbe estendere la propria sovranità su 110 insediamenti ebraici della Cisgiordania e sulla valle del Giordano (ossia sul 30% della Cisgiordania), a condizione che avvii negoziati con l’Anp (Autorità nazionale palestinese) per la costituzione di uno Stato palestinese che includerebbe Gaza, un corridoio terrestre e terre desertiche al confine di Israele con l’Egitto. Lo stato palestinese sorgerebbe nel restante 70% della Cisgiordania e avrebbe la sua capitale ai margini di Gerusalemme est.

Il problema sono le colonie israeliane, fondate dopo la Guerra dei Sei giorni, combattuta nel 1967 fra Israele e una coalizione di stati arabi che intendevano difendere gli interessi palestinesi. Alla fine del conflitto Israele aveva occupato l’intera Cisgiordania, ovvero la fascia che si estende da Gerusalemme fino alla sponda occidentale del fiume Giordano. Gli accordi di Oslo del 1993 avevano poi diviso la Cisgiordania in tre aree (A, B e C) a gestione condivisa fra israeliani e palestinesi. Ma gli israeliani hanno cominciato a costruire colonie in Cisgiordania – con abitazioni, aziende, scuole, ospedali – sostenute in modo informale dal governo. Oggi nelle colonie israeliane in Cisgiordania vivono circa 600mila persone. Nel modello di Trump Israele annetterebbe al proprio territorio tutte le colonie esistenti e buona parte dell’ Area C, cioè le zone della Cisgiordania che gli accordi di Oslo assegnavano a un futuro stato palestinese.