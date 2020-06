Da qualche tempo si parla di «sirianizzazione» della Libia. Lo scenario è confuso e per venirne a capo chiediamo aiuto a Michela Mercuri, docente universitaria e componente dell’Osservatorio sul Fondamentalismo religioso e sul terrorismo di matrice jihadista (O.F.T.), nonché autrice del saggio Incognita Libia. Cronache di un Paese sospeso (ed. Franco Angeli 2019).

Michela Mercuri

«Attualmente – ci spiega - gli attori più determinanti nel teatro libico sono Turchia e Russia, che hanno combattuto “boots on the ground” finanziando e armando i rispettivi alleati sul terreno, il generale Khalifa Haftar a Sirte e il leader onusiano Fayez al- Serraj a Tripoli. La partita sembrava potersi chiudere con un accordo russo-turco, resta, invece, ancora aperta».

Perché tanta incertezza?

«In primo luogo perché gli Stati Uniti, seppure defilati dal dossier libico, hanno stretto una “strana alleanza” con la Turchia. In secondo luogo perché la Francia, per non restare esclusa dalla partita, ha recentemente intensificato e la propria attività su Sirte, con numerosi sorvoli, rimescolando, in qualche modo, le carte e divenendo il terzo incomodo della possibile “liason” russo-turca sulla spartizione del Paese».

Cosa unisce Trump e Erdogan

«Il Presidente americano ha nella Turchia sia il partner che fa il “lavoro sporco”, combattendo contro le forze di Haftar e arginando l’azione dei russi, sia un possibile mediatore capace di dialogare con Putin. La Turchia, in cambio, può ritagliarsi un maggior peso in Libia e nel Mediterraneo con il tacito consenso degli americani.».

Chi sta vincendo

«In questo momento sono le forze dell’ovest ad avere avuto la meglio grazie al sostegno di Ankara che, sfruttando la totale assenza italiana, ha inviato negli ultimi mesi a sostegno delle milizie di Tripoli armi e mercenari permettendo ad al- Serraj di costringere Haftar a una parziale ritirata. Ora è Erdogan a possedere “le chiavi” di Tripoli e a nutrire ambizioni di allargamento a est con lo sguardo teso verso Sirte che abbonda di risorse inesplorate (a cui sono interessati i francesi) e vanta una posizione geostrategica di tutto rilievo».

Qual è la posta in gioco

«In ballo ci sono numerosi asset: basi militari, porti, affari miliardari per la ricostruzione e, più in generale, l’influenza geostrategica nel quadrante mediterraneo. Solo quando Turchia e Russia si sederanno al tavolo delle trattative sapremo il prezzo che al-Serraj dovrà pagare per l’impegno di Ankara e quanto sarà salato il conto per l’Europa. Ma al momento lo scenario è ancora in divenire».

E l’Egitto?

«In questo scenario in divenire vi potrebbe essere un nuovo “colpo di scena”. L’Egitto, che ultimamente sembrava voler assurgere ad un ruolo maggiormente diplomatico, ora ha tirato di nuovo fuori gli artigli. Il presidente al-Sisi, ha tenuto un discorso all’esercito in cui fa intendere che si sta preparando a sfondare il confine libico sul versante di Tobruk per difendere Sirte».

