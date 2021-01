Distrazioni più frequenti Le distrazioni più frequente quando ci si sposta in auto (nel 18% per cento dei casi), in bici (9%) e a piedi (27%) sono dovute all’interazione con altre persone. Fra le fonti di distrazioni per automobilisti e pedoni segue al secondo posto il telefonino. Il 5% degli automobilisti telefona (anche con il vivavoce), scrive al cellulare o guarda lo schermo mentre sta guidando.

Il cellulare, per contro, viene utilizzato poco durante gli spostamenti in bicicletta. Nel caso dei ciclisti sono gli auricolari per ascoltare musica o altro a costituire una causa frequente di distrazione (7% dei casi rilevati).

I consigli dell’UPI

L’Ufficio prevenzione infortuni dà cinque consigli per spostarsi in sicurezza sulle strade. Eccoli: evitare di fare più cose contemporaneamente quando si è in auto, in bicicletta o a piedi; lasciare il cellulare in tasca o nella borsa indipendentemente da come ci si sposta; mantenere lo sguardo sempre concentrato sul traffico; impostare il navigatore prima di partire; in caso di urgenze, fermarsi in un luogo sicuro. Red.