Distanza: eccola qui l’ultima bestia feroce che gira attorno ai nostri focolai. Meglio i suoi morsi che quelli del coronavirus, ma il virus colpisce alcuni, la distanza tutti. Arrivano i vaccini, ma questa misura di protezione resta ineludibile: sarà l’ultima a lasciarci. Quando verranno a dirci: andate ed abbracciatevi, sarà tutto davvero finito. La prima sensazione dei tempi decontaminati sarà una festa del tatto, la ritrovata vicinanza dei corpi, il loro tepore, l’odore buono di chi ami, la stretta calda che ci calmava quando - neonati - ci svegliavamo di notte e mamma o papà ci ninnavano tra le loro braccia per farci addormentare.

Abbiamo visto donne piangere pensando che non potevano, non dovevano, abbracciare un genitore anziano. Abbiamo letto negli occhi dei nostri cari in là con gli...