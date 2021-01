Qualcuno si è fatto due risate, una decina di giorni fa, quando ha visto che tra gli invasori del Congresso americano c’era un tizio col volto pittato di rosso, bianco e blu che gironzolava a torso nudo, impreziosito da tatuaggi, indossando un copricapo cornuto (ne parliamo nel CorrierePiù). Se i riottosi seguaci di Trump sono tutti come Jake Angeli, ha pensato, non c’è nulla da temere. Un guitto da carro di carnevale, non da rivoluzione.

Sbagliato. Perché di guitti del genere se ne sono visti parecchi in passato e - anche se ai loro contemporanei non sembravano delle cime - alla fine si sono rivelati assai meno innocui di quanto si credesse. Negli anni Quaranta lo storico antifascista Gaetano Salvemini definì un’«opera buffa» la marcia su Roma e anche uno dei più grandi studiosi di quell’evento,...