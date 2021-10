Donne in carcere, «Qui anche il cielo ha le sbarre»

Per le donne rinchiuse alla Farera anche il cielo ha le sbarre. Non solo quando lo cercano fuori dalla finestra della loro cella, ma anche, nelle due ore d’aria giornaliere a cui hanno diritto, quando provano a raggiungerlo con un respiro finalmente più profondo. Passeggiano su un terrazzino di pochi metri quadrati: intorno a loro, una gabbia.

Di là, alla Stampa, gli uomini possono passare i momenti liberi su un pratone verde. Ma, soprattutto, possono iniziare un apprendistato, lavorare. Nei mesi o negli anni di carcere, non c’è solo l’espiazione della pena, ma anche un percorso di recupero, di reinserimento nella società. Per le detenute donne, invece, tutto questo non è possibile.

Chiuse in cella

In Ticino non esiste più un carcere femminile. La sezione alla Stampa che ospitava le detenute...