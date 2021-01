Diavolo di un Elon Musk. Non gli bastava essere diventato l’uomo più ricco del mondo (secondo il Bloomberg Billionaires Index, il suo impero oggi vale 187 miliardi di dollari), il patron di Tesla e il maggior colonizzatore del cosmo mai esistito. Adesso fa pure il postino. E i suoi pacchi sono davvero speciali. Giovedì, infatti, la «sua» capsula Dragon, rientrando dalla Stazione Spaziale, ha portato a Terra 12 bottiglie di Bordeaux che ora verranno analizzate per valutare come è invecchiato il vino dopo 14 mesi passati in microgravità. La capsula in questione appartiene alla nuova flotta di cargo Dragon 2, che sostituisce la prima generazione dei cargo dell’azienda di Musk. Le nuove capsule derivano dalla navetta per equipaggio Crew Dragon e sono progettate per atterrare con un tuffo al largo...