Bye bye orsi polari. Se il riscaldamento climatico continuerà a questo ritmo i giganteschi plantigradi del Nord saranno quasi estinti entro la fine del secolo. Lo riporta il New York Times citando uno studio pubblicato sul magazine Nature Climate Change. «Negli ultimi tempi», commenta Susanna Petrone, portavoce del WWF per la Svizzera italiana, «si sono moltiplicate le immagini di orsi polari che rovistano tra i bidoni dei rifiuti e, considerando che si tratta di animali estremamente solitari, è un segnale che preoccupa». Oltre all’orso polare, osserva Petrone, «è sicuramente a rischio il koala, soprattutto dopo la terribile stagione dei roghi in Australia». E nel nostro Paese, le chiediamo, com’è la situazione della fauna?

«Una delle reintroduzioni che invece sta funzionando in Europa dell’Est è quella del bisonte. Da noi, invece, si è riaffacciato il lupo, che è arrivato soprattutto dall’Italia, ma parliamo di pochi branchi. Idem gli orsi, che vanno e vengono dall’Italia. Poche pure le linci. Un’estinzione mai più rientrata è quella della lontra. L’ultima coppia è stata vista negli anni Sessanta. Purtroppo, la lontra in passato è stata oggetto di intense battute di caccia per la sua pelliccia».

Ma non dobbiamo concentrarsi solo sugli animali grandi. «Il vero problema sono gli insetti e gli anfibi. Non fa scalpore sapere che un tipo di farfalla o di rana è estinto. Le persone non si identificano con gli abitanti più piccoli dei boschi o delle zone umide. Ma non bisogna dimenticare che l’ecosistema è come un cerchio e se, per esempio, vengono a mancare gli insetti, gli uccelli hanno meno da mangiare, quindi si riproducono di meno o emigrano. Ogni specie è legata all’altra, la sparizione di specie meno visibili ha conseguenze su tutte le altre. Prendiamo il caso dell’ape: senza api, per quanto possano risultare fastidiose ad alcune persone, non avremmo frutta e verdura».