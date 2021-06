Percorrendo i sentieri che si snodano a cavallo della frontiera fra Ticino e Italia, specialmente quelli in montagna, spesso seguiamo i passi dei contrabbandieri di un tempo. Magari non ce ne rendiamo conto, ma se le pietre che calpestiamo potessero parlare, ci racconterebbero di persone dedite a intensi traffici di frodo per poter mettere in tasca qualche soldo in più per sbarcare il lunario, faticando di notte per ore e ore come muli e mettendo in pericolo la loro vita.

A introdurci nel mondo dei contrabbandieri e dei loro antagonisti d’antan è Adriano Bazzocco, storico che l’anno scorso ha presentato una tesi di dottorato all’Università di Zurigo il cui tema è la storia del contrabbando fra la Svizzera e il territorio italiano dall’Unità d’Italia alla vigilia della Seconda guerra mondiale....