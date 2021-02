Aiuto alla Chiesa che Soffre International ha lanciato l’allarme per l’Etiopia devastata da fame, tensioni lungo il confine con il Sudan e dal conflitto nel Tigray. Ne parliamo con Fabrizio Floris, che ha insegnato Antropologia economica all’Università di Torino e Sociologia in quelle di Milano e Betlemme.

«Secondo Amartya Sen – spiega Floris - in un Paese democratico dove la stampa è libera non c’è carestia. È questa la prima sfida per il governo etiope sollecitato a garantire un accesso libero agli aiuti nella regione del Tigray. Vi sono questioni burocratiche, avere i permessi (le restrizioni sugli operatori umanitari sarebbero per la loro sicurezza), ma una volta ottenuti ogni governo regionale richiede i suoi permessi. Fatto sta che oltre due milioni di persone necessitino di aiuti alimentari».