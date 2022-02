Il bacio, la grande vittima della pandemia

Altro che apostrofo rosa tra le parole «t’amo». Il bacio è un formidabile ricettacolo di batteri che in tempi come i nostri trasmette anche il coronavirus. Non a caso, la pandemia rappresenta forse la più radicale crisi di questo gesto dolce, forte e antichissimo. E gli studiosi cominciano a ragionare sulle conseguenze del tabù del bacio per le nuove generazioni e sul suo destino futuro. Ce lo spiega, a pochi giorni da San Valentino, l’antropologa Elisabetta Moro, coautrice, con Marino Niola, del saggio Baciarsi, da poco edito da Giulio Einaudi.

Elisabetta Moro, il bacio, scrivete, è vittima della pandemia. Non mi sembra necessario spiegarne il motivo. Ma le chiedo: che cosa significa questo, soprattutto per i giovani?

«Significa soprattutto avere un contatto molto limitato col corpo degli altri....