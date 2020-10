Chi ha una certa età probabilmente ricorda ancora una qualche nonna che rammendava i collant in nylon per prolungarne vita e utilizzo. Con infinita pazienza e cavandosi gli occhi, per la minuzia richiesta dal rammendo. Adesso, invece, il collant strappato e bucato è un lusso da sfoggiare, come hanno intuito quelli della Gucci. Li hanno messi in vendita, lacerati per bene, nel loro shop online e sono andati ben presto esauriti, al modico prezzo di 140 euro al paio. Sui social non sono mancate le polemiche, mentre qualche nonna si sarà rivoltata nella tomba. Da non modaioli ci chiediamo: non sarebbe più economico strapparli «a gratis» con le nostre stesse mani?