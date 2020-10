Il Jolly Roger – la tradizionale bandiera con due tibie incrociate sovrastate da un teschio, in bianco su sfondo nero – non lo issano più sulle loro imbarcazioni. I pirati, però, costituiscono a tutt’oggi una seria minaccia nei mari del mondo: lo certifica l’International Maritime Bureau, divisione dell’International Chamber of Commerce (iccwbo.org) che è stata creata nel 1981 con lo scopo di contribuire alla lotta contro tutti i tipi di criminalità marittima. E dunque anche atti come quello avvenuto l’ultima domenica nelle acque davanti all’Isola di Wight, a sud dell’Inghilterra.