Donald Trump, nei suoi ultimi giorni alla Casa Bianca, ha concesso un gran numero di grazie, come permesso dalla Costituzione ai presidenti americani nei confronti di persone che sono state perseguite dalla giustizia per aver infranto leggi federali. È una prerogativa – quella di annullare/commutare condanne o pene a seconda di quanto stabilito nei vari ordinamenti del diritto – di cui godono anche i presidenti di Repubbliche quali Italia e Francia, per esempio.

Da noi decide il Parlamento

Il diritto di concedere grazie e amnistie è contemplato anche in Svizzera (parlement.ch) e a decidere in materia è l’Assemblea federale. La stessa è composta da Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati e in seduta plenaria è chiamata prima di tutto a eleggere i consiglieri federali e i membri del Tribunale federale. Con la grazia si rinuncia in tutto o in parte all’esecuzione di una pena pronunciata mediante una sentenza passata in giudicato nei confronti di una determinata persona. Insomma, la grazia prevale sulla pena. È anche possibile la commutazione in una pena più lieve.

La procedura

L’Assemblea federale può concedere la grazia se la sentenza è stata pronunciata dalla Corte penale o dalla Corte d’appello del Tribunale penale federale o da un’autorità amministrativa della Confederazione. Se la sentenza è stata decisa da un’autorità cantonale, il diritto di grazia spetta alla competente autorità del Cantone.

La domanda di grazia viene esaminata dalla Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza. Questa la trasmette poi al Consiglio federale che presenta un rapporto corredato da una proposta.

La «grazia collettiva»

Con l’amnistia le autorità rinunciano invece a perseguire penalmente determinati atti o categorie di autori o a far eseguire la pena. L’amnistia annulla gli effetti di una disposizione penale per un intero gruppo di persone e quindi è una sorta di grazia collettiva. L’amnistia è accordata dall’Assemblea federale in cause che rientrano nel campo d’applicazione del Codice penale o di altre leggi federali in materia penale. Per decidere se concedere un’amnistia il Consiglio nazionale e quello degli Stati si riuniscono separatamente, a differenza di quanto accade con la grazia che viene accordata dalle due Camere riunite.

Attenti a non confondere

L’amnistia nell’ambito del diritto penale federale non va confusa con l’amnistia fiscale. Qui, oltre alla pena, si rinuncia alla riscossione dell’imposta dovuta. Da notare che l’amnistia fiscale presuppone una revisione legislativa oppure della Costituzione.

