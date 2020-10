Fra i membri della base del partito è in corso il sondaggio sul modo di autodefinirsi. Lo scorso 7 settembre la presidenza ha fatto la sua proposta: a livello nazionale vorrebbe chiamarsi «Die Mitte – Le Centre – Alleanza del Centro – Allianza dal Center». A livello locale, invece, i partiti saranno poi liberi di adottare o no il nuovo nome. «La “C” come handicap -“Il Centro” come prima base di discussione», titola il manifesto stampato per l’occasione. Attualmente la denominazione, risalente al 1970, è in lingua tedesca CVP-Christliche demokratische Volkspartei (Partito popolare democratico-cristiano), in quella francese PDC-Parti démocrate-chrétien, e in lingua italiana, introdotta nel 1972, PPD-Partito Popolare Democratico.

Originariamente il Partito «conservatore-cattolico», sia a livello...