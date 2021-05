L’ultimo conflitto fra i palestinesi di Hamas e lo Stato d’Israele ha riportato prepotentemente alla ribalta una delle questioni mediorientali più calde. Abbiamo quindi chiesto a Francesco Mazzucotelli di tracciare un quadro del Medio Oriente, così da aiutarci a capire le problematiche con cui è confrontata questa regione. Mazzucotelli è professore all’Università di Pavia e con la collega Rosita Di Peri è autore del libro Guida alla politica mediorientale, pubblicato lo scorso mese di aprile da Mondadori.

Lo scacchiere

«Il Medio Oriente – spiega Mazzucotelli – geograficamente è un punto nodale e direi centrale del mondo, poiché nella regione di fatto si congiungono tre continenti, ossia Africa, Europa e Asia. È una regione dove si concentrano molti fattori di tensione e di conflitto che hanno origini sia interne sia esterne. Per quel che riguarda l’importanza della sua centralità geografica, basti ricordare come abbia rischiato di mandare in tilt l’intera logistica mondiale il recente incagliamento della mega nave portacontainer nel Canale di Suez».

Tensioni e conflitti

«Le tensioni interne sono dovute alla fragilità di Stati che sono nati in seguito alla fine del colonialismo, spesso guidati da governi in origine di matrice rivoluzionaria che si sono poi trasformati in regimi autoritari basati sulla spartizione clientelare di rendite, come quelle enormi derivanti dall’estrazione di petrolio e gas naturale. Vi è poi la questione dei movimenti religiosi fondamentalisti che spesso si propongono, anche con la forza, quale alternativa rispetto ai regimi esistenti. Squilibri economici, cambiamenti demografici e la difficoltà di costruire Stati stabili ma non repressivi sono sfide tutt’altro che semplici».

Gli appetiti degli altri

«Essendo una zona fondamentale a livello planetario per l’approvvigionamento energetico, il Medio Oriente continua a rappresentare un’area di grande importanza strategica per le potenze mondiali. Queste cercano di influire sulla questioni mediorientali tramite pressioni diplomatiche e economiche, ma talvolta interferiscono creando ancora più conflitti (pensiamo per esempio agli USA in Iraq). Spesso riemergono sentimenti anticoloniali come è il caso dell’Italia quando ha a che fare con la Libia. Sarà poi interessante vedere come agiranno in futuro altri attori quali Russia, Cina e pure India, potenze che si danno da fare sottotraccia ma con efficacia per espandere la loro influenza anche al Medio Oriente».

