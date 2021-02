Ah, l’amore. Come verrà celebrato, domani, nella festa degli innamorati, in un tempo di contenzione fisica, di ristorantini e di commerci blindati? Forse con gli occhi. Così, almeno, auspica Adriano Fabris che insegna filosofia morale all’Università di Pisa ed è professore invitato alla Facoltà di Teologia di Lugano, nonché autore per Morcelliana del saggio L’amore ambiguo. Ma perché ambiguo? Gliel’abbiamo chiesto.

Adriano Fabris, da dove partono le ambiguità dell’amore?

«Comincio col dire che l’ambiguità non è per forza di cose un aspetto negativo. Indica semplicemente una realtà che ha due facce, due dimensioni che spesso vanno integrate. Proprio come nel caso dell’amore. Un’ambiguità, in ogni caso che viene da molto lontano. Nella storia del pensiero, per esempio, tipicamente si distingue...