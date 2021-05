La morfopsicologia studia la relazione tra la forma del volto e la personalità. Si fonda sulla percezione delle corrispondenze esistenti ovunque in natura, vuole cogliere il senso nascosto e i grandi principi presenti in ogni forma, comuni a tutti gli esseri umani ma anche unici e particolari per ognuno di noi. Andiamo a conoscerla.

La morfopsicologia si fonda sulla percezione delle corrispondenze esistenti ovunque in natura, vuole cogliere il senso nascosto e i grandi principi presenti in ogni forma, comuni a tutti gli esseri umani ma anche unici e particolari per ognuno di noi. Si colloca tra le discipline definite olistiche, che considerano la realtà globalmente, come il prodotto di una complessa e reciproca interazione tra le parti. La parola greca «olos» significa infatti totalità.

