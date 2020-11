Speriamo che la Svizzera segua la Scozia

Il Parlamento scozzese, nel giorno della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha varato una nuova, rivoluzionaria legge. All’unanimità ha detto sì all’introduzione di norme che entro un paio d’anni permetteranno alle donne di accedere gratuitamente a qualsiasi tipo di assorbente femminile. Una rivendicazione che ha visto in prima fila la parlamentare laburista Monica Lennon, la cui battaglia politica ha permesso alla Scozia di diventare la prima nazione al mondo ad aver fatto questo significativo passo. In Svizzera, per la cronaca, l’IVA per gli assorbenti femminili è del 7,7%, la stessa in vigore per i prodotti di lusso. D’accordo che l’ordinaria gestione del ciclo è un momento prezioso per ogni donna, ma a tutto c’è un limite. Per fortuna nel 2019 il Parlamento di Berna ha accolto una proposta intesa a ridurla al 2,5 per cento, quella a cui soggiacciono i prodotti di prima necessità. La parola è passata al Consiglio degli Stati e si è in attesa di un sì anche da parte dei nostri senatori. Sperem!

Effetti collaterali di una valanga chiamata coronavirus

Una lunga linea blu è diventata la frontiera contro i contagi da COVID-19. Ai 3’500 metri sul livello del mare del Plateau Rosà una rete di questo colore è stata dispiegata per delimitare il confine ormai invalicabile tra le piste da sci di Cervinia e quelle di Zermatt. Lo spettacolare comprensorio sciistico del Matterhorn Paradise fino a nuovo avviso rimarrà diviso in due e l’Italia, dove piste e impianti di risalita rischiano di eventualmente aprire a inverno ormai inoltrato, appare decisamente lontana, guardandola da quella parte della Svizzera. Stessa neve, regole diverse. Effetti collaterali di una valanga chiamata coronavirus.

La fretta cattiva consigliera in Slovenia

Il presidente russo Vladimir Putin per farlo attende ancora l’ufficialità assoluta. Il suo omologo cinese Xi Jinping ha invece rotto gli indugi e quindi in questi giorni si è finalmente congratulato con Joe Biden per l’elezione alla presidenza degli Stati Uniti. Verrebbe da dire che per alcuni capi di Stato la prudenza non è mai troppa, ma è anche vero che la troppa fretta spesso è una cattiva consigliera. Come ha imparato a sue spese il premier sloveno Janez Jansa che già il 4 novembre, all’indomani dell’election day a stelle strisce, si era congratulato con Donald Trump per la sua rielezione. Che l’avventato Jansa si sia fatto prendere la mano perché la First lady uscente Melania è sua connazionale?

La realtà non fa sconti al regno delle favole

Tornando alla pandemia da COVID-19, in seguito al crollo delle entrate la Disney ha annunciato di voler sopprimere nella prima metà del 2021 ben 32.000 posti di lavoro, principalmente nei suoi parchi a tema, sia negli USA sia all’estero. Poveretti! È il caso di dire che la realtà non fa sconti neppure al regno delle favole.

È proprio vero che i cinesi hanno l'occhio lungo

La Terra perde un occhio aperto sulle vastità del cosmo che dal lontano 1963 ha permesso agli astronomi di fare grandi scoperte, a iniziare dalle pulsar, le stelle di neutroni. A dire il vero, più che di un occhio si tratta di un orecchio, perché stiamo scrivendo del radiotelescopio gigante di Arecibo, sull’isola di Porto Rico. È caratterizzato da una parabola dal diametro 305 metri e si è deciso di chiuderlo per ragioni di sicurezza. Due cavi che sorreggono la struttura di ricezione dei segnali che è sospesa sulla parabola si sono infatti spezzati e mancano i fondi per riparare convenientemente il tutto. Per fortuna, in Cina è entrato in funzione nel 2016 l’ancor più grande e moderno strumento chiamato FAST, acronimo inglese che sta per Radiotelescopio sferico con apertura da 500 metri. È proprio vero che i cinesi hanno l’occhio lungo.

