In Italia ci sono 2 milioni di giovani che non studiano e non lavorano, in Svizzera sono meno del 10%. Li chiamano neet, acronimo di «not in education, employment or training». Sono un gruppo sociale rassegnato a un futuro in cui le iniziative si spengono, le speranze appaiono vuote, la demotivazione cresce, l’energia vitale implode.

I neet – come rileva la ricerca «From neet to need» (dai neet ai loro bisogni) realizzata dall’associazione Increase in collaborazione con l’Università di Torino e sostenuta dalla Compagnia di San Paolo – hanno un’età tra i 15 e i 29 anni e non sono un tutto omogeneo. Vi sono disoccupati di lungo o breve periodo; persone in attesa di essere reinserite in percorsi formativi o lavorativi; altre indisponibili a studiare o lavorare; giovani con responsabilità famigliari;...