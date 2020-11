Dici Galateo e pensi a un vecchio libro di codici desueti. Eppure, forse mai come nei nostri giorni se ne sente il bisogno. Soprattutto nel campo della comunicazione. Ne è convinto Samuele Briatore (nella foto sotto), autore di Come usare le parole giuste in qualsiasi occasione. Ovvero l’arte delle buone maniere in conversazione e in società, edito da Newton Compton. L’abbiamo intervistato. (Qui trovate il commento sui temi affrontati)

Il suo saggio inizia con un paragone tra salotto e teatro. Perché?

«Tanti sociologi ci dicono che impersoniamo dei ruoli e siamo invitati alle cene per il nostro ruolo. Le similitudini tra teatro e salotto sono tantissime. Il teatro è sempre stato un luogo per vedere e per essere visti. Quando siamo all’interno di un luogo siamo ovviamente noi stessi, ma decidiamo...