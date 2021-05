Immaginate un esercito di reporter sguinzagliato sul territorio nazionale per raccontare eventi di ogni tipo che riguardano il nostro Paese. I premi annuali al giornalismo svizzero (lo Swiss Press Award organizzato dalla fondazione Reinhardt von Graffenried) non sono solo una vetrina dei più pregiati prodotti mediatici ma anche un osservatorio sulle infinite sfumature della realtà elvetica.

Decine di giornalisti di tutte le testate nazionali sottopongono ogni anno i loro lavori alle selezioni dei servizi da premiare. Se abbiamo contato correttamente i nominativi, per l’edizione 2021 i candidati al riconoscimento fotografico sono stati 177; 116 quelli per i testi scritti; 59 per l’online; 62 per i prodotti audio; 46 per i video e 68 nella categoria Local. Per un totale di oltre 530 proposte...