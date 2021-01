L’ipnosi è quel particolare stato sperimentato da un soggetto che entra in trance. È una procedura ampiamente riconosciuta e applicata nella pratica medica. Lo stesso non succede per l’ipnosi definita «regressiva», dove il soggetto guidato dall’ipnotista oltrepassa la soglia della sua infanzia per andare oltre... Sì, ma dove?

Per rintracciare l’origine di questa particolare applicazione dell’ipnosi dobbiamo ritornare nel secolo appena trascorso, precisamente al 1980, in Florida. Al giovane psichiatra Brian Weiss, nato a Miami nel 1944, si sta prospettando una brillante carriera. Dirige il Dipartimento di psichiatria del Mount Sinai Medical Center di Miami, si occupa di psicofarmacologia e di pubblicazioni scientifiche, la sua mente logica-analitica rifiuta ogni tesi non verificabile.

Un giorno...