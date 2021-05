Come sono e vivono le famiglie nella Svizzera di oggi? A darci una risposta è lo studio pubblicato martedì scorso dall’Ufficio federale di statistica (portale internet bfs.admin.ch).

I nuclei famigliari con prole Nel nostro Paese quasi un terzo delle economie domestiche comprende figli con meno di 25 anni, i quali nella stragrande maggioranza vivono con entrambi i genitori. Il 13% dei figli vive invece in economie domestiche monoparentali e il 6% in famiglie ricomposte.

I ruoli dei genitori con figli

I ruoli dei genitori all’interno delle economie domestiche dipendono dalla presenza di figli. Il 78% delle madri con figli «under 25» ha un impiego a tempo parziale, come è invece per il 40% di loro se abitano con un partner e per il 31% se vivono da sole. Gli uomini con figli di meno di 25 anni che lavorano a tempo parziale sono solo il 12%.