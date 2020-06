Se si vuole raccontare il dramma dei malati terminali nelle case per anziani in pandemia, ci vuole una storia che si attenga alla ruvidità dei fatti, sospendendo ogni giudizio. Così avrebbe voluto Aurelio, che se n’è andato il 22 aprile in un istituto per anziani nel Bellinzonese. La figlia Simona ci ha spiegato i suoi ultimi giorni.

«Mio padre conviveva con il Parkinson da due decenni. E ha chiuso gli occhi per sempre all’età di 85 anni mentre impazzava l’epidemia di COVID-19. Così ha dovuto vivere sulla propria pelle le eccezionali restrizioni che hanno toccato tutti gli ospiti dei ricoveri nella fase più acuta della crisi».

Un legame strettissimo

Il legame di Simona con suo padre è profondissimo, non solo per ragioni di consanguineità. «Negli ultimi ventiquattro anni, da quando cioè io ne...