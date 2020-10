Francesca Rigotti chiama, Fabio Merlini risponde. Sul tema spinoso e delicato della riduzione delle libertà in tempo di coronavirus pubblichiamo la replica del pensatore di Minusio alla filosofa che insegna all’USI.

Fabio Merlini, la mascherina in tempo di coronavirus è un oltraggio alla libertà?

«“Oltraggio” è un sostantivo impegnativo, che fa riferimento, per così dire, a uno sfondamento. “Oltraggiosa” è infatti quell’azione, quell’ingiunzione o quel giudizio che oltrepassa la misura, che va oltre il giusto, che si spinge al di là del lecito. È forse questo il caso? A me non pare proprio. Siamo piuttosto confrontati con quel novero di misure che limitano i nostri margini di manovra per tutelare la comunità all’interno della quale siamo inseriti, allo stesso modo, per fare un esempio prosaico,...