La libertà non gode di buona salute: le misure di confinamento limitano, tra le altre, la libertà di movimento, di lavoro, di scelta, ma anche di espressione: una censura sottile e diffusa soffoca le critiche, offendendo e deridendo chi osa avanzarle. Cercherò di enucleare alcuni elementi (eterni, ma di questi tempi molto attivi) che soffocano la libertà, visti dal punto di vista filosofico.

Vorrei intervenire da una prospettiva etico-filosofica, precisando il senso di alcuni elementi e principi etici. Non legati a un paese o a una legislazione. La mia non è una prospettiva locale ma universale e ha di mira il tema della libertà. La libertà gode di buona salute? No.

