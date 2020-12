L’inverno è giunto puntuale come un orologio, con nevicate già il 1. dicembre un po’ dappertutto, finanche in pianura. La coltre bianca è il segno più caratteristico dei mesi più freddi dell’anno e in Svizzera, soprattutto nell’Altopiano, ce la siamo goduta nel giorno in cui per convenzione inizia l’inverno meteorologico. Che si concluderà poi a fine febbraio, sempre per i meteorologi. Speriamo solo da qui ad allora non tornino già a fiorire le primule, cattivo presagio di un riscaldamento climatico sempre più preoccupante.

Arrivato l’inverno, è tempo di calze, non solo per tenere bene al caldo i piedi. Dal primo giorno di dicembre – una primizia per il nostro Paese – in Svizzera è autorizzato l’utilizzo delle AutoSock sui veicoli a motore in alternativa alle catene da neve. Si tratta di vere...