Il decodificatore del CorrierePiù spiega che cosa c’è di vero, di leggendario e di indimostrabile nel racconto della natività di Gesù. Il biblista Ernesto Borghi ci accompagna con sicurezza nei retroscena degli studi sulle pericopi che costituiscono la base scritta della tradizione più sentita dall’Occidente: il Natale.

Se nessuno, oggi, può ragionevolmente dubitare della effettiva nascita a Betlemme o forse a Nazaret, probabilmente 2027-2025 anni fa, di un bambino chiamato Yehoshua ben Yosef (Gesù figlio di Giuseppe), che da adulto ha annunciato l’arrivo imminente del Regno di Dio finché non è stato arrestato, processato e condannato a morte per crocifissione a Gerusalemme tra il 26. e il 36. anno dell’era volgare, diverso è il discorso sulla festa che ci accingiamo - in un qualche modo - a...